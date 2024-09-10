Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 600 подписчиков

Землю накроют сильнейшие магнитные бури 10 и 11 сентября

Землю накроют сильнейшие магнитные бури 10 и 11 сентября

Есть вероятность, что в европейской части России можно будет наблюдать полярное сияние.Согласно прогнозу ученых, 10 и 11 сентября Землю накроют две магнитные бури, которые могут объединиться в одну к вечеру 10 сентября и продолжаться до середины 11 сентября.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх