Землю накроют сильнейшие магнитные бури 10 и 11 сентября

Есть вероятность, что в европейской части России можно будет наблюдать полярное сияние.Согласно прогнозу ученых, 10 и 11 сентября Землю накроют две магнитные бури, которые могут объединиться в одну к вечеру 10 сентября и продолжаться до середины 11 сентября.