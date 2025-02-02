Ягоды в Карелии будут собирать с помощью ИИ

Новая платформа позволит сэкономить половину времени на сбор дикоросов.фото: Юлия Елфимова/«ГлагоL» Ученые из Центра искусственного интеллекта Петрозаводского госуниверситета и компания «Ягоды Карелии» разработали уникальную технологию «УрожайAI» для умного поиска мест сбора ягод.
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