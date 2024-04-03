Politico: США перенесли создание новой атомной подлодки еще на год

Соединенные Штаты были вынуждены отложить создание американской атомной подлодки «Округ Колумбия». Такое заявление сделал репортер издания Politico на своей странице в социальной сети X* (бывшая Twitter).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии