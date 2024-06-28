"Ъ": заочно арестован подсудимый, сбежавший в вооруженные силы

Таганский районный суд Москвы признал побегом отправку в зону СВО фигуранта уголовного дела бывших руководителей и сотрудников потребительского инвестиционного кооператива (ПИК) "Омега групп" Андрея Кочанова.
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