Имя: Элизабет Элли Фамилия: АврРам Имя: Эллиавррам Национальность: Швед Родилась: 29 июля 1990 г. Страна: Стокгольм, Швеция Цвет волос: Рид Цвет глаз: Зеленый Размеры: (США) 34-28-34 (ЕС) 86-71-94 Рост: 5,3; 160 см Эллиавррам Инстаграм – @elliavrram #Elliavrram.
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