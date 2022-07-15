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Ведущий Fox News раскритиковал Байдена за помощь Украине вместо собственных граждан

Ведущий Fox News раскритиковал Байдена за помощь Украине вместо собственных граждан

Американский политический обозреватель, ведущий собственной передачи на Fox News Такер Карлсон раскритиковал президента США Джо Байдена за то, он предпочитает оказывать помощь Украине, нежели американскому народу во время экономического кризиса.

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