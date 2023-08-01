© BULKIN SERGEY NEWS.RU VIA GLOBALLOOKPRESS.COM/GLOBALLOOKPRESS Всё большее количество военнослужащих ВСУ попадают в плен.
УКРАИНСКИЕ БОЕВИКИ В ПАНИКЕ БЕГУТ К ПОЗИЦИЯМ РУССКИХ: "МЫ НЕ ХОТИМ!"
Комментарии
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СП
Сергей Потемкин
Эх, комарик.... Со всеми переругался. А почему ? А говнистый очень....
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4 час.
Кошмар
Ты дурак что ли? И выше никакого вопроса нет. Только рассуждения долбоёба и укротролля Росси с элементами дискредитации российской армии.
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37 мин.
Кошмар
Мда, маразм крепчает... Я ни с кем не ругался, говнюк Потёмкин. Это ты тут на говно исходишь из-за того, что вас, укропидаров, читатели минусуют. И правильно делают, что не отвечают вам. Нехрен укротроллей кормить. Пшёл нах, укродерьмо вонючее.
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24 мин.
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