УКРАИНСКИЕ БОЕВИКИ В ПАНИКЕ БЕГУТ К ПОЗИЦИЯМ РУССКИХ: "МЫ НЕ ХОТИМ!"

Эх, комарик.... Со всеми переругался. А почему ? А говнистый очень....

Ты дурак что ли? И выше никакого вопроса нет. Только рассуждения долбоёба и укротролля Росси с элементами дискредитации российской армии.

Кошмар

Мда, маразм крепчает... Я ни с кем не ругался, говнюк Потёмкин. Это ты тут на говно исходишь из-за того, что вас, укропидаров, читатели минусуют. И правильно делают, что не отвечают вам. Нехрен укротроллей кормить. Пшёл нах, укродерьмо вонючее.