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Аргументы и Факты

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В МИД РФ рассказали, где ВСУ дистанционно минируют гражданские объекты

В МИД РФ рассказали, где ВСУ дистанционно минируют гражданские объекты

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что за минувшую неделю мирные жители Белгородской и Херсонской областей, а также ДНР пострадали из-за дистанционного минирования гражданских объектов.

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