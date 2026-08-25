В МИД РФ рассказали, где ВСУ дистанционно минируют гражданские объекты

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что за минувшую неделю мирные жители Белгородской и Херсонской областей, а также ДНР пострадали из-за дистанционного минирования гражданских объектов.
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