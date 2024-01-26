Путин высказался о сбитом Ил-76 с пленными украинцами

Российский самолет Ил-76 не мог быть сбит в результате так называемого дружеского огня. Об этом на встрече со студентами, участвующими в специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин.
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