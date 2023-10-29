Трагическая утрата: Мэттью Перри скончался в результате остановки сердца Елена ВайленкоИзвестный актер Мэттью Перри, который долгие годы прославлялся своей ролью в культовом сериале «Друзья», ушел из жизни, оставив поклонников в глубоком шоке, сообщают журналисты pronedra.