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Закон, порядок, государство

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Военные разведчики группировки войск «Днепр» в ходе рейда обнаружили район сосредоточения противника

Военные разведчики группировки войск «Днепр» в ходе рейда обнаружили район сосредоточения противника

После того, как разведчики выяснили расположение, боевой численный состав противника, они передали данные на командный пункт, после чего по позициям неонацистов был нанесен удар.

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