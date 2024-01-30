Депутат Нилов: необходимо снизить расходы пенсионеров на ЖКУ

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов высказал предложение о снижении максимальных расходов, которые пенсионеры и многодетные семьи могут тратить на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в России.