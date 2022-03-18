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Как в Симферополе готовятся к праздничному автопробегу

Как в Симферополе готовятся к праздничному автопробегу

В 11:00 стартует автомотопробег из Симферополя в Севастополь на гору Гасфорта в честь восьмилетия воссоединения Крыма с Россией.

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