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Водителей будут наказывать за проезд по выделенной полосе на М-7 «Волга»

Водителей будут наказывать за проезд по выделенной полосе на М-7 «Волга»

За нарушение автомобилистам может грозить штраф.В октябре 2024 года в Подмосковье с помощью камер начнут фиксировать нарушения правил проезда по трассе М-7 «Волга».

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