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125region.ru | Новости

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Зеленский пожаловался на новую тактику массированных атак ВС России

Зеленский пожаловался на новую тактику массированных атак ВС России

Российские войска используют тактику истощения обороны Украины, ежедневно запуская тысячи дронов. На это в Telegram пожаловался президент Украины Владимир Зеленский.

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