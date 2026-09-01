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«Теперь повышают налоги»: экономист указал на ключевой просчет Минфина РФ

«Теперь повышают налоги»: экономист указал на ключевой просчет Минфина РФ

Процентные расходы стран мира на обслуживание госдолга за четыре года выросли на 50%. Об этом заявил глава Минфина России Антон Силуанов на встрече министров финансов и глав центральных банков стран G20 в американском Ашвилле.

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