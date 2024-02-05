В Красноярском крае осужден бывший торговый представитель, захотевший обогатиться на реализации контрафактной табачной продукции

В Канске осуждён бывший торговый представитель, захотевший втайне от работодателя обогатиться на реализации более 20 тысяч пачек контрафактной табачной продукции.
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