В Москве завершилась реконструкция стадиона «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова

В Москве официально завершилась комплексная реконструкция стадиона «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова.
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