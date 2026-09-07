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Молния! Кровавый удар по рынку Энергодара: погибшие, среди раненых 10-летняя девочка

Молния! Кровавый удар по рынку Энергодара: погибшие, среди раненых 10-летняя девочка

По словам главы региона, за последние сутки от атак ВСУ в Запорожской области погиб один мирный житель, ещё 11 человек пострадали.

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