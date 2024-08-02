Мыслемешалка, узлы напряжения и еще 5 причин, почему по утрам так тяжело вставать

Многие люди сталкиваются с проблемой пробуждения по утрам. Реабилитолог, специалист по лечебно-оздоровительному массажу Матвей Одинцев делится своими знаниями и практическими советами, чтобы вы смогли просыпаться отдохнувшими и полными энергии.