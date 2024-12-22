В Госдуме предложили унифицировать лифтовые шахты в новых домах

С инициативой выступил депутат Сергей Колунов Необходимо унифицировать лифтовые шахты по всей стране при проектировании новых многоквартирных домов (МКД), чтобы избежать серьезных проблем и дополнительных расходов.
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