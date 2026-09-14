15 сентября в Рязанской области прогнозируют дожди

Северо-восточный ветер будет дуть ночью с силой 2-7 м/с, днём 5-10 м/с. Столбик термометра ночью остановится на отметке +6 -11 градусов по Цельсию.
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