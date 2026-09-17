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Царьград

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Камнев предложил сократить сроки ответов чиновников до 5-10 дней

Камнев предложил сократить сроки ответов чиновников до 5-10 дней

Депутат КПРФ Георгий Камнев предложил сократить срок рассмотрения обращений граждан до 5-10 дней. Он отметил, что текущий норматив в 30 дней устарел и в электронную эпоху ответы можно предоставлять гораздо быстрее.

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