Камнев предложил сократить сроки ответов чиновников до 5-10 дней

Депутат КПРФ Георгий Камнев предложил сократить срок рассмотрения обращений граждан до 5-10 дней. Он отметил, что текущий норматив в 30 дней устарел и в электронную эпоху ответы можно предоставлять гораздо быстрее.
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Всё правильно! А то сидят жопу мозолят, а дело то лежит "мёртвым грузом".