Медведев: переговоры с Украиной станут возможны, когда сменится киевский режим

Переговоры между Россией и Украиной возможны только после смены "киевского режима". Такое мнение заместитель руководителя Совета безопасности России, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев высказал в интервью российским СМИ, передает ТАСС.
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