Россия с золотыми резервами более 2,3 тыс. т является пятой в мире страной по данному показателю. Об этом говорится в отчёте Всемирного золотого совета (WSG).
WGS: Россия является пятой в мире страной по объёму золотых резервов
Комментарии
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Александр Салтановский
"Первую строчку рейтинга с уверенным отрывом заняли Соединённые Штаты с 8133 т запасов" Да кто бы сомневался, пиндосы со всего мира бессовестно на тырили, мало у них на "хранении" чужого было, всё присвоили, попробуй затребовать у них своё, балалайку что получишь, в лучшем случае какие ни будь позолоченные чушки, максимум что получишь!
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