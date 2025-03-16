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WGS: Россия является пятой в мире страной по объёму золотых резервов

WGS: Россия является пятой в мире страной по объёму золотых резервов

Россия с золотыми резервами более 2,3 тыс. т является пятой в мире страной по данному показателю. Об этом говорится в отчёте Всемирного золотого совета (WSG).

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Комментарии
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Александр Салтановский
&quot;Первую строчку рейтинга с уверенным отрывом заняли Соединённые Штаты с 8133 т запасов&quot; Да кто бы сомневался, пиндосы со всего мира бессовестно на тырили, мало у них на &quot;хранении&quot; чужого было, всё присвоили, попробуй затребовать у них своё, балалайку что получишь, в лучшем случае какие ни будь позолоченные чушки, максимум что получишь!
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