WGS: Россия является пятой в мире страной по объёму золотых резервов

Александр Салтановский

"Первую строчку рейтинга с уверенным отрывом заняли Соединённые Штаты с 8133 т запасов" Да кто бы сомневался, пиндосы со всего мира бессовестно на тырили, мало у них на "хранении" чужого было, всё присвоили, попробуй затребовать у них своё, балалайку что получишь, в лучшем случае какие ни будь позолоченные чушки, максимум что получишь!