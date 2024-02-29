Москва в большой опасности? НАТО впервые разрешила небратьям бить по России своим оружием

Не прошло и года после вступления Финляндии в североатлантический альянс, как страна скооперировалась с русофобной Прибалтикой, чтобы направить свое оружие не только на новые регионы России, но и вплоть до столицы.
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