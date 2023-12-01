ДОНБАССКИЙ ФРОНТ: ДОРОГА НА ЧАСОВ ЯР ДЛЯ ВС РОССИИ ОТКРЫТА ﻿

Роман КАТЕРИНЧУК Донбасский фронт Новости СВО Срочное сообщение с северного фланга АРТЁМОВСКОГО направления от военкора Тимофея Ермакова: «Сообщается, что штурмовым группам армии России удалось дойти до центра н.
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