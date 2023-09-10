Замуж без любви,но с уважением.

В

Воробей

В таком авторитетном источнике как "Кама сутра" указано только ОДНО ЕДИНСТВЕННОЕ необходимое условие для успешного секса - искренность. Именно потому испокон веку был принцип: стерпится - слюбится. Ни о какой такой, или какой другой, любви там даже не упоминается. Я это к тому, что у тех женщин, кто требуют любовь, как условие, не всё в голове в порядке. Потому я выразил предположение, что им может быть смогут помочь врачи. Кстати, само понятие романтической любви появилось только в 12 веке. В этом убедились по первому свидетельству о появлении такой концепции в литературе в связи с появлением трубадуров, которые выдумали её для аристократических девушек, которых относительно поздно выдавали замуж. Эти трубадуры, чтобы угодить таким слушательницам, воспевали эту самую романтическую любовь, как нечто с сексом абсолютно не связанное, потому. Это были всякие символические платочки, цветочки и прочая атрибутика. Дело в том, что "романтическая любовь" является всего лишь невротическим результатом воспрепятствованного тока сексуальной энергии, то есть невротическим сублимированием. Нормальное же подавляющее большинство девушек, то есть не аристократок, выходили замуж относительно рано - сразу вскоре после дозревания до появления менструаций. И для них потому ни о какой любви не могло и речи идти. А позже эта искусственная мода аристократок распространилась и на простонородье. Вместе с откладыванием замужества всё дольше и дольше. Да, это значит, что такие передержанные девушки - ВСЕ ПОГОЛОВНО НЕВРОТИЧНЫ! Нормальную встретить практически невозможно. И это стало теперь НОРМОЙ!