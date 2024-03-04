Накопившиеся страхи, убеждения и предыдущий опыт во многом определяет наше будущее, и именно поэтому нам необходимо работать с нашим подсознанием.

Наш мозг устроен совершенно удивительным образом, и изучено менее десятой части его функций. Но то, что мы уже знаем о Боге, позволяет нам взять на себя ответственность за свою жизнь и творить ее по своей воле.
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