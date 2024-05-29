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Роговые артефакты эпохи верхнего палеолита стали источником древней ДНК

Роговые артефакты эпохи верхнего палеолита стали источником древней ДНК

Ученым удалось оценить потенциал использования роговых артефактов в качестве источника древней ДНК. Для этого они проанализировали 50 костяных и роговых артефактов, найденных на европейских, кавказских и ближневосточных памятниках, возраст которых варьируется от 34 до 8 тысяч лет.

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