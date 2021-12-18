Президента России наделят полномочиями утверждать Корабельный устав ВМФ

Фото: yandex.ru Госдума сегодня, 17 декабря, на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий наделение президента РФ полномочиями по утверждению Корабельного устава Военно-морского флота (ВМФ) России.
Фото: yandex.ru Госдума сегодня, 17 декабря, на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий наделение президента РФ полномочиями по утверждению Корабельного устава Военно-морского флота (ВМФ) России.
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