МОЯ СТРАНА

5 834 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Николаев
    А что этому петуху ещё не повали дупу на немецкий крест?!!!Сенцов: «Крымчане...
  • Иванушка Северин
    «Не удивлюсь, если этот гений и правда в России попросит "убежище". Только вряд ли его тут кто-то ждет»; К сожалению ...Россияне отреагир...
  • Lev Konov
    Хорошая идея!Западные перевозч...

Президента России наделят полномочиями утверждать Корабельный устав ВМФ

Президента России наделят полномочиями утверждать Корабельный устав ВМФ

Фото: yandex.ru Госдума сегодня, 17 декабря, на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий наделение президента РФ полномочиями по утверждению Корабельного устава Военно-морского флота (ВМФ) России.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх