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ВСУ проводят командно-штабные учения в Запорожье по ликвидации возможных последствий аварии на АЭС

ВСУ проводят командно-штабные учения в Запорожье по ликвидации возможных последствий аварии на АЭС

В Запорожье, оккупированном украинскими формированиями, начались командно-штабные учения ВСУ по ликвидации возможных последствий аварии на атомной электростанции в Энергодаре.

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