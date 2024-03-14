В областном центре пройдет «Масленичный фестиваль фермерских продуктов»

<p> В субботу, 16 марта, в Иванове, в ТЦ «Евролэнд» можно будет приобрести сыры, молочную продукцию, колбасы и мясные деликатесы, копченую рыбу, хлеб, мед, кондитерские изделия, растительное масло и луковицы цветов на ярмарке, приуроченной к празднику Масленицы.