“Эти штампы такая формальность” – 51-летняя Наргиз в четвертый раз вышла замуж за молодого красавца

Наргиз Закирова. Фото Инстаграм Лидия ГубинаНа днях к прессе попала информация об очередном замужестве одной из отечественных звёзд – новоиспеченной супругой уже в четвертый раз стала певица Наргиз, отметившая в этом году 51-ый день рождения.