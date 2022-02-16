“Эти штампы такая формальность” – 51-летняя Наргиз в четвертый раз вышла замуж за молодого красавца

Наргиз Закирова. Фото Инстаграм Лидия ГубинаНа днях к прессе попала информация об очередном замужестве одной из отечественных звёзд – новоиспеченной супругой уже в четвертый раз стала певица Наргиз, отметившая в этом году 51-ый день рождения.
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