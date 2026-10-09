Красота по-осеннему: от морского спа до пантовых ванн

Свежие события осеннего сезона в сфере красоты и оздоровленияфото: MidjourneyПремиальный минеральный спа-уход от Thalgoфото: пресс-службафото: пресс-службафото: пресс-службафото: пресс-службафото: пресс-службаВ сети салонов «Пальчики» стартовал новый премиальный спа-ритуал для рук и ног под названием «Прикосновение океана», разработанный совместно с французским брендом морской косметики Thalgo.