🍂 Осенние люди, вы уже ждете? Прогулки в пальто, согревающий кофе, шуршание листьев под ногами…Или вы из тех, кого жаркое лето пока не утомило? Новости Омска в Макс.
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🍂 Осенние люди, вы уже ждете? Прогулки в пальто, согревающий кофе, шуршание листьев под ногами…Или вы из тех, кого жаркое лето пока не утомило? Новости Омска в Макс.
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