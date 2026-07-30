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Новости Омска

3 подписчика

🍂 Осенние люди, вы уже ждете? Прогулки в пальто, согревающий кофе, шуршание листьев под ногами…Или вы из тех, кого жаркое лето пока не утомило? Новости Омска в Макс.

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