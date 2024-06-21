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Сошедшие с ума в Работино: Генштаб ВСУ боится возвратившихся с фронта обозленных солдат

Сошедшие с ума в Работино: Генштаб ВСУ боится возвратившихся с фронта обозленных солдат

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Комментарии
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лл
лина любимцева
А может цели нет такой?
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14 час.
Семен Демин
Русские убивают русских. Это ужасно!
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14 час.
Александр Смеричинский
убивают оскатинившихся русских продавшим своих предков
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2 час.

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