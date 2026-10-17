В третье воскресенье октября в России отмечается День отца. Праздник официально учреждён указом президента в 2021 году, хотя в некоторых регионах его отмечали ещё с конца 1990-х.
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