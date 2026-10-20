Котласский городской суд 16 октября 2026 года признал 34-летнего жителя Дагестана Абубакара Ахмедова виновным в вымогательстве, совершённом в декабре 2016 года группой лиц с применением насилия и угрозами расправы над семьёй потерпевшего.