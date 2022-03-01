Netflix отказался соблюдать законы РФ и транслировать федеральные телеканалы

В компании объяснили отказ «текущей ситуацией».Netflix, несмотря на включение в реестр аудиовизуальных сервисов и законы РФ, отказался транслировать 20 российских федеральных телеканалов, сообщает журнал Variety со ссылкой на представителя компании.
В компании объяснили отказ «текущей ситуацией».Netflix, несмотря на включение в реестр аудиовизуальных сервисов и законы РФ, отказался транслировать 20 российских федеральных телеканалов, сообщает журнал Variety со ссылкой на представителя компании.
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