ВМС США ввели в эксплуатацию первую атомную субмарину, рассчитанную на разнополый экипаж

Американский флот пополнился первой полностью гендерноинтегрированной субмариной. Как сообщает телеканал Fox News, в состав ВМС США вошла подводная лодка USS New Jersey SSN-796, рассчитанная на экипаж, включающий женщин.
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