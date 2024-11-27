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Премию для молодых блогеров учредят в Новосибирской области

Премию для молодых блогеров учредят в Новосибирской области

Премию для молодых блогеров, а также сообщество молодых медиаспециалистов создадут по итогам молодежного форума «Медиасбор», организованного Агентством поддержки молодежных инициатив Новосибирской области при поддержке департамента молодежной политики региона.

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