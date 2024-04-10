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«Запорожец» наоборот: за что советские автовладельцы любили и ненавидели ЛуаЗ

«Запорожец» наоборот: за что советские автовладельцы любили и ненавидели ЛуаЗ

Идея компактного внедорожника в СССР «носилась в воздухе» еще с середины 1950‑х. В стране, где нормальные дороги существовали, мягко говоря, не везде, полноприводный, но недорогой автомобиль нужен был очень многим.

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