Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Валентин Щербаков
    Неужели нет нормальных министров, набрали осознанных врагов, вредителей, воров и коррупционеров и нет никакого просве...Министерство несм...
  • ninikooo Митусова
    👍👍👍👍Министерство несм...
  • Тамара
    👍👍👍Министерство несм...

Российский военкор: У наших появились группы «Потрошителей аэродромов»

Российский военкор: У наших появились группы «Потрошителей аэродромов»

Политнавигатор ВС РФ создали специальные боевые группы, которые работают исключительно по аэродромам и скоплениям украинской авиатехники, результаты чего можно было видеть на протяжении всей прошедшей недели.

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