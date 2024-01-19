Азербайджанцы — патриоты России пожалуются в Госдуму на депутата Толстого

Если увеличивать давление на мину, она непременно взорвётся При продолжении такой политики страну ждёт мультинациональный взрыв Не поддаётся осмыслению, как такое может происходить в России, минимум, два десятилетия? Сказать, что ситуация критическая, всё равно, что ничего не сказать.
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