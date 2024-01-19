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Азербайджанцы — патриоты России пожалуются в Госдуму на депутата Толстого

Азербайджанцы — патриоты России пожалуются в Госдуму на депутата Толстого

Если увеличивать давление на мину, она непременно взорвётся При продолжении такой политики страну ждёт мультинациональный взрыв Не поддаётся осмыслению, как такое может происходить в России, минимум, два десятилетия? Сказать, что ситуация критическая, всё равно, что ничего не сказать.

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Комментарии
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Галина Дуброва
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏
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3 час.
ГД
Галина Дуброва
❓❓❓❓❓❓❓
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3 час.
С
Серега
У азеров есть-родина! Что оне делают у нас, на -чужбине, для них?!
Ответить
2 час.

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