Азербайджанцы — патриоты России пожалуются в Госдуму на депутата Толстого

Если увеличивать давление на мину, она непременно взорвётся При продолжении такой политики страну ждёт мультинациональный взрыв Не поддаётся осмыслению, как такое может происходить в России, минимум, два десятилетия? Сказать, что ситуация критическая, всё равно, что ничего не сказать.