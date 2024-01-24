Откуда взялась мода на Россию

Неожиданным трендом нынешней зимы стала мода на «русский стиль» в социальных сетях. Об этом написали уже, кажется, все: девушки по всему миру танцуют, наряжаются и делают макияж под «Мой мармеладный» Кати Лель и Russian Girl Жени Любич.