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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Откуда взялась мода на Россию

Откуда взялась мода на Россию

Неожиданным трендом нынешней зимы стала мода на «русский стиль» в социальных сетях. Об этом написали уже, кажется, все: девушки по всему миру танцуют, наряжаются и делают макияж под «Мой мармеладный» Кати Лель и Russian Girl Жени Любич.

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