В Челябинске изменили маршруты автобуса и троллейбуса

Троллейбус №19 и автобус №21с в Челябинске временно изменили маршруты. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с 11 часов 13 июля транспорт не может проехать по улице Бажова от Октябрьской до Завалишина.