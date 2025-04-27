В Европе зреет разочарование воинственной политикой европейской бюрократии. Немецкое издание Spiegel посвятило подробный разбор европейской дипломатии под руководством Каи Каллас, и сделало вывод, что чиновница не оправдала возложенных на нее надежд.
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