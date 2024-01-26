Новые пространства борьбы. США обвинили Россию в создании супероружия

Космические войска США опубликовали первый открытый доклад о противниках, сообщает Bloomberg. Авторы документа утверждают, что Россия и Китай разрабатывают технологии для "воспрещения использования, нарушения работы и уничтожения" спутников.
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