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Царьград

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"Должен вам признаться": Живущий в Майами Леонтьев вернулся в Россию. И чествует Пугачёву

"Должен вам признаться": Живущий в Майами Леонтьев вернулся в Россию. И чествует Пугачёву

"Должен вам признаться", - сказал со сцены Леонтьев, который живёт в Майами. Приехав в Россию он продолжает публично чествовать Пугачёву, чьи высказывания в адрес русских многие считают откровенно враждебными.

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